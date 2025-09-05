ЗАРЕЖДАНЕ...
Страхотен Иван Иванов на финал на младежкия US Open!
Двубоят продължи 1 час и 17 минути.
С тази победа световният номер 1 в юношеския тенис затвърди впечатляващата си серия през турнира. Междувременно, Нурланули направи запомящо се представяне, като стана първият казахстански тенисист, достигнал полуфиналите на US Open при юношите.
Иванов демонстрира стабилен тенис, комбинирайки удари и защита, запазвайки концентрация и печелейки първия сет за 26 минути с доминиращите 6:1 гейма.
Съперник на финала за Иванов ще се определи до броени минути, измежду двойката Василев и Мигел, които играят при 1:1 сета.
