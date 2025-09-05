ще спори със сънародника сина финала на Откритото първенство на САЩ (US Open) за младежи след обрат срещу(Бразилия) с 2:1 сета (2:6, 6:1, 6:0).Петият в схемата Василев изпусна първия сет срещу Мигел. Бразилецът успя да поведе в двубоя след първата част, но в следващите два сета братовчедът на тенис мегазвездата нина съперника си да спечели едва един гейм.Срещата продължи 1 час и 37 минути.Александър Василев допусна девет двойни грешки, но това не оказа влияние върху крайния резултат в мача.По този начин финалът на младежкия US Open ще бъде изцяло български, като Василев и Иванов ще се изправят един срещу друг за трофея утре, 06.09. от 19:00 ч. българско време.