Александър Василев ще спори със сънародника си Иван Иванов на финала на Откритото първенство на САЩ (US Open) за младежи след обрат срещу Луис Гуто Мигел (Бразилия) с 2:1 сета (2:6, 6:1, 6:0).

Петият в схемата Василев изпусна първия сет срещу Мигел. Бразилецът успя да поведе в двубоя след първата част, но в следващите два сета братовчедът на тенис мегазвездата ни Григор Димитров на съперника си да спечели едва един гейм.

Срещата продължи 1 час и 37 минути.

Александър Василев допусна девет двойни грешки, но това не оказа влияние върху крайния резултат в мача. 

По този начин финалът на младежкия US Open ще бъде изцяло български, като Василев и Иванов ще се изправят един срещу друг за трофея утре, 06.09. от 19:00 ч. българско време.