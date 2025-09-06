bTV ще предава пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите, съобщиха от Бългаската федерация по тенис.За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи - Иван Иванов и Александър Василев!Мачът ще започне вна корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV!Студиото е с начален час 17:30 ч. отново по bTV.