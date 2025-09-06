От Добруджа обявиха привличането на 22-годишния централен защитникИспанецът е юноша на Севиля, където преминава през всички възрастови формации на клуба и достига до втория отбор.Впоследствие защитава цветовете на Депортиво Ла Коруня "Б“, а през сезон 2024/25 играе за Атлетико Санлукеньо в Примера Федерасион.В кариерата си вече е записал участия както в Примера и Сегунда Федерасион, така и в турнира за Купата на Краля.