От Добруджа обявиха привличането на 22-годишния централен защитник Анхел Пуерто.

Испанецът е юноша на Севиля, където преминава през всички възрастови формации на клуба и достига до втория отбор.

Впоследствие защитава цветовете на Депортиво Ла Коруня "Б“, а през сезон 2024/25 играе за Атлетико Санлукеньо в Примера Федерасион.

В кариерата си вече е записал участия както в Примера и Сегунда Федерасион, така и в турнира за Купата на Краля.