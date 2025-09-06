ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненецът Иван Иванов е големият шампион в Ню Йорк!
Двубоят протече 1 час и 15 минути.
Вторият сет започна подобно на първия, със спечелен сервис гейм на Александър Василев.
Първият пробив в сета дойде в петия гейм, когато атаката на Василев бе безуспешна, и Иванов победи с 3:2 гейма след дълго разиграване.
Шампионът от Уимбълдън Иванов реализира още един пробив, за да поведе с 5:2 и да му се удаде възможност да сервира за мача.
Иванов стигна до мачбол с двойна грешка на Василев, а след това и още един, и в крайна сметка затвори сета, превръщайки се в шампион на Откритото първенство на САЩ за младежи.
/
Киселова към Иван Иванов: С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла
20:11
/
Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги! Сбогуването с ринга беше непоносимо
03.09
Сергей Пройчев
преди 33 мин.
големи.Браво момчета.
