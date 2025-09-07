Шампионът от Откритото първенство на САЩ за юноши - Иван Иванов и финалистът Александър Василев ще се завърнат в България в понеделник и вторник, разкрива федерацията ни. Вчера Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 срещу петия в схемата Александър Василев.Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис" срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще е домакин на 13 и 14 септември в кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.Вицешампионът Василев ще се прибере утре. Той ще кацне на летище "Васил Левски" в 12:00 часа от Мюнхен. С този полет в България ще пристигнат и тенисистите на Финландия.Шампионът Иванов за завръща във вторник. Той ще кацне в 21:45 часа с полет от Палма де Майорка.