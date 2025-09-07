ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Иванов и Александър Василев се завръщат у нас следващата седмица
Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис" срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще е домакин на 13 и 14 септември в кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.
Вицешампионът Василев ще се прибере утре. Той ще кацне на летище "Васил Левски" в 12:00 часа от Мюнхен. С този полет в България ще пристигнат и тенисистите на Финландия.
Шампионът Иванов за завръща във вторник. Той ще кацне в 21:45 часа с полет от Палма де Майорка.
