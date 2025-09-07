Сподели Сподели
Класиране при отборите във Формула 1 след Гран при на Италия 2025:

1. Макларън - 617 точки

2. Ферари - 280 точки

3. Мерцедес - 260 точки

4. Ред Бул - 239 точки

5. Уилямс - 86 точки

6. Астън Мартин - 62 точки

7. Рейсинг Булс - 61 точки

8. Заубер - 55 точки

9. Хаас - 44 точки

10. Алпин - 20 точки