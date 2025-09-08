ЗАРЕЖДАНЕ...
Испания направи за смях звездите на Турция след смазващ успех като гост
Срещата се игра на стадион "Коня Бююкшехир" в Коня.
Резултатът в мача откри Педри (на снимката) в 6-ата минута след асистенция на Нико Уилямс. Микел Мерино покачи на 2:0 в 22-ата. Головият пас даде Микел Оярсабал.
Отново Мерино бе точен, този път в добавеното време за 3:0.
До средата на втората част резултатът набъбна до 6:0 след бързи голове на Феран Торес (53') и Мерино (57'), дошли след асистенции на Ламин Ямал.
В 62-ата Педри се разписа за втори път в мача.
За Турция кошмарен двубой направиха звездите: Арда Гюлер (Реал Мадрид), Кенан Йълдъз (Ювентус), Хакан Чалханоглу (Интер), Керем Актюроглу (бивш вече на Бенфика и настоящ на Фенербахче).
В първите си срещи в този поток Турция сломи Грузия с 3:2, а испанците разбиха България като гост с класическото 3:0.
След този мач Испания има пълни 6 точки. На второ място вече са Грузия и Турция с по 3. България е на дъното - без точки.
