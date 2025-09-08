Европейският шампион Испания буквално размаза Турция с 6:0 като гост в двубой от група "Е" на световните квалификации в зона "Европа".Срещата се игра на стадион "Коня Бююкшехир" в Коня.Резултатът в мача откри(на снимката) в 6-ата минута след асистенция напокачи на 2:0 в 22-ата. Головият пас дадеОтновобе точен, този път в добавеното време за 3:0.До средата на втората част резултатът набъбна до 6:0 след бързи голове на(53') и(57'), дошли след асистенции наВ 62-атасе разписа за втори път в мача.За Турция кошмарен двубой направиха звездите:(Реал Мадрид),(Ювентус)(Интер),(бивш вече на Бенфика и настоящ на Фенербахче).В първите си срещи в този поток Турция сломи Грузия с 3:2, а испанците разбиха България като гост с класическото 3:0.След този мач Испания има пълни 6 точки. На второ място вече са Грузия и Турция с по 3. България е на дъното - без точки.