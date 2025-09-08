няма да бъде национален селекционер наповече, съобщават редица родни медии. Това се случва ден след загубата от Грузия с 3:0 във втората ни световна квалификация.Илиев пое националите ни през 2023 г., като съвместяваше работата си като старши треньор на елитния Черно море.Към този момент информацията не е потвърдена пот Българския футболен съюз, а според информациите, днес Илиев е имал среща с президента на БФС Георги Иванов, на която се е стигнало до решението за напускането.