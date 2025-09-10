ЗАРЕЖДАНЕ...
Русев разби най-проспериращия мексиканец в кеча
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© YT: WWE
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Това се случи срещу един от най-проспериращите кечисти от Мексико - Пента на събитието на Световната федерация по кеч (WWE) - "Monday Night Raw", което се проведе в зала "Fiserv Forum“ в Милуоки, Уисконскин, САЩ.
Мексиканецът, който носи маска подобно на своя сънародник и легенда в този спорт - Рей Мистерио, провокира генералния мениджър на "Първична сила" Адъм Пиърс да получи двубой с някого, защото иска да се бие за титла. В този момент се появи Русев и двубоят бе уреден.
Самата среща се проведе по-късно в същото шоу като тя бе първа официална между двамата.
Миро демонстрира страхотна издръжливост, а мексиканецът на няколко пъти изненада пловдивчанинът със страхотни въздушни хватки.
Интересното е, че българският талант нито веднъж не се опита да използва хватката си за предаване ("The Accolade").
За сметка на това в даден момент от срещата се появиха "The New day"(Ксавие Уудс и Кофи Кингстън), заедно с Грейсън Уолър, които опитаха да объркат Пента и донякъде успяха. От това се възползва Миро, който записа брутален удар с крак "Machka Kick" при връхлитащ върху него Пента, след което стигна до победата. Срещата продължи около 9 игрови минути.
Това е втора поредна победа в основно шоу на Световната федерация по кеч за Русев след успеха над Шеймъс пред над 30 000 на "Clash in Paris".
Очаква се Миро да влезе в битка за интерконтиненталната тилтата на WWE, която в момента е притежание на сина на Рей Мистерио - Доминик Мистерио.
Още по темата
/
Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги! Сбогуването с ринга беше непоносимо
03.09
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
26.08
Георги Валентинов се покая и призова: Искам възмездие! Стъки да не забравя как взе лиценза за създаването на ММА федерацията!
30.07
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.