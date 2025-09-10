ЗАРЕЖДАНЕ...
Програма за безплатно начално обучение по плуване за деца започва във Варна
Тренировъчният процес ще започне на 22.09.2025 г. (понеделник), като записването за курса е в периода от 16 до 21 септември 2025 г. на касата на плувния басейн от 07:00 до 13:00 часа и от 14:00 – 20:00 часа. При записване родителите ще получат по-подробна информация за графиците и часовете на провеждане на обучението, както и за имената и контактите на треньорите.
Обучението е безплатно и включва 20 учебни часа, като на касата на ПБ "Делфини" се заплаща такса от 20 лева за вход в басейна. Тренировките се провеждат три пъти седмично в сутрешните или следобедните часове, в зависимост от избрания от семействата график.
Организатори са ОП "Спорт - Варна", Дирекция "Спорт" към Община Варна и спортните клубове, ползващи безвъзмездно общинските спортни бази. За допълнителна информация - ПБ "Делфини" на тел: 052 820 640.
