От 12 до 15 септември в МСК "Владислав Варненчик“ във Варна ще се проведе първото международно състезание по спортна стрелба с пневматично оръжие "Златният изстрел“.Организатори на проявата са Спортен клуб "Стрелба“ със съдействието на Община Варна и Български стрелкови съюз, като персонални покани за участие са получили водещите ни представители при мъжете и жените на пистолет в страната.Заявки са дали над 100 състезатели на пушка и пистолет от 4 държави: Молдова, Северна Македония, Румъния и България. Ще има представители на 11 клуба: Охрид, Лихнидус, Триумф (Букурещ), Августа (Стара Загора), Снайпер (Силистра), Светкавица (Търговище), Диана (Ямбол), Левски (София), Тракия (Пловдив), Етър 100 (Велико Търново) и Стрелба (Варна).Те ще премерят сили в три дисциплини при юноши и девойки до 16, 18 и 21 години, които са застъпени в програмата на ЕП-40 и 60 пневматична пушка и пистолет "Дует“ и "Соло“.12.09 /петък/12.00 ч. – Съдийска конференция13.00 ч.– 16.00 Свободна тренировка15.30 ч. – Техническа конференция16.00 ч. – Откриване на състезанието13.09 /събота/Пушка – 60 изстрела юноши и девойки до 21 г40 изстрела момичета, момчета, юноши и девойки до 16 и 18 г14.09 /неделя/Пистолет 60 изстрела юноши и девойки до 21 г40 изстрела момичета, момчета, юноши и девойки до 16 и 18 г15.09 / понеделник/Соло пистолетСоло пушка