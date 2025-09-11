ЗАРЕЖДАНЕ...
Предстои силен международен турнир по спортна стрелба във Варна
Организатори на проявата са Спортен клуб "Стрелба“ със съдействието на Община Варна и Български стрелкови съюз, като персонални покани за участие са получили водещите ни представители при мъжете и жените на пистолет в страната.
Заявки са дали над 100 състезатели на пушка и пистолет от 4 държави: Молдова, Северна Македония, Румъния и България. Ще има представители на 11 клуба: Охрид, Лихнидус, Триумф (Букурещ), Августа (Стара Загора), Снайпер (Силистра), Светкавица (Търговище), Диана (Ямбол), Левски (София), Тракия (Пловдив), Етър 100 (Велико Търново) и Стрелба (Варна).
Те ще премерят сили в три дисциплини при юноши и девойки до 16, 18 и 21 години, които са застъпени в програмата на ЕП-40 и 60 пневматична пушка и пистолет "Дует“ и "Соло“.
Програма
12.09 /петък/
12.00 ч. – Съдийска конференция
13.00 ч.– 16.00 Свободна тренировка
15.30 ч. – Техническа конференция
16.00 ч. – Откриване на състезанието
13.09 /събота/
Пистолет Дует
Пушка – 60 изстрела юноши и девойки до 21 г
40 изстрела момичета, момчета, юноши и девойки до 16 и 18 г
14.09 /неделя/
Пистолет 60 изстрела юноши и девойки до 21 г
40 изстрела момичета, момчета, юноши и девойки до 16 и 18 г
Пушка дует
15.09 / понеделник/
Соло пистолет
Соло пушка
