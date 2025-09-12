ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови експонати в спортната колекция на Община Варна в Юнашкия салон
Доайенът на варненското ръгби връчи ценния трофей и 3 медала на Кристиан Димитров – директор на Дирекция "Спорт“, който му благодари и си пожела още експонати от този мъжки спорт във витрините на Музея на спорта.
Ненов се върна назад в спомените си, когато през далечната 1965 г, той заедно с Иван Иванов и други легенди слага началото на този спорт в морската столица. Варненското ръгби е било №1 у нас през този период и печели още три шампионски титли: през 1974 и 1978 и 1990 г.
Наскоро 60-годишният юбилей на ръгбито във Варна, бе отбелязан подобаващо с Национален турнир на плажната ивица в Аспарухово, където среща си дадоха няколко поколения, които с умиление си спомниха за славните времена и си пожелаха младите таланти да върнат варненското ръгби отново на върха.
