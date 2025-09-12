ЗАРЕЖДАНЕ...
Берое търси първи домакински успех срещу Ботев Враца
Възпитаниците на Виктор Басадре заемат 9-о място във временното класиране с 6 точки след 6 изиграни мача. Заралии имат 1 равенство и 1 поражение като домакин при голова разлика 2:3 и спечелиха само 1 от последните си 5 шампионатни мача. Последният двубой между двата отбора бе за Купата на България през февруари, като Ботев спечели у дома след изпълнение на дузпи.
Играчите на Христо Янев се намират на 7 позиция с 10 точки след 7 изиграни срещи. Врачани имат 1 победа и 3 равенства като гости при голова разлика 5:3 и спечелиха 2 от последните си 5 срещи в първенството. Ботев има две победи в последните 5 официални мача с Берое.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Берое е 2.22, докато този за гостите е 3.33. Равенството е оценено на 3.33.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за заралии е оценен на 2.10, докато евентуален триумф на врачани е със ставка 3.50. Равенството е оценено на 3.35.
