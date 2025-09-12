На 14 септември /неделя/, в спортната зала на Първа езикова гимназия във Варна ще се проведе дебютното издание на волейболния турнир за прекадетки (родени 2011 – 2012 г) – за купа "Съединение 2025“.Организатор на проявата е ВК "Бултекс – 2013“ с главен треньор Сашка Зафирова, с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна. Освен домакините в надпреварата ще се включат и още три отбора от морската столица: ВК "Академик“, ВК "Торо волей“ и ВК "Варна ДКС“, които ще играят всеки срещу всеки.Игрище "А“09.00 ч. Бултекс – Торо волей10.30 ч. Бултекс – Варна ДКСИгрище "Б“09.00 ч. Академик – Варна ДКС10.30 ч. Академик – Торо волей12.00 ч. Обяд и почивка13.00 ч. Бултекс – Академик13.00 ч. Торо волей – Варна ДКС14.00 ч. Награждаване и закриване на турнираОрганизаторите са осигурили тениски за всички участници в надпреварата.