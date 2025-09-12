ЗАРЕЖДАНЕ...
Първи турнир по волейбол за купа "Съединение – 2025" във Варна
Организатор на проявата е ВК "Бултекс – 2013“ с главен треньор Сашка Зафирова, с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна. Освен домакините в надпреварата ще се включат и още три отбора от морската столица: ВК "Академик“, ВК "Торо волей“ и ВК "Варна ДКС“, които ще играят всеки срещу всеки.
Програма
Игрище "А“
09.00 ч. Бултекс – Торо волей
10.30 ч. Бултекс – Варна ДКС
Игрище "Б“
09.00 ч. Академик – Варна ДКС
10.30 ч. Академик – Торо волей
12.00 ч. Обяд и почивка
13.00 ч. Бултекс – Академик
13.00 ч. Торо волей – Варна ДКС
14.00 ч. Награждаване и закриване на турнира
Организаторите са осигурили тениски за всички участници в надпреварата.
