Спартак Варна посреща Арда в първата съботна среща от осмия кръг в Първа лига. Тя ще е на "Коритото" от 17:45 часа.Домакините са един от двата отбора без победа заедно с ЦСКА. Те са на предпоследната 15-а позиция с 4 точки. На 30 август Спартак отстъпи с 1:2 срещу Локомотив Пловдив у дома. Головата разлика на отбора е 5:9. При положителен развой, варненци ще изпреварят противника си в таблицата. Преди дни клубът обяви привличането на Георг Стояновски, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно.Арда е 10-и, имащ 6 точки. Те дойдоха от 5:0 над Ботев в Пловдив и 3 равенства срещу Локомотив София, Пловдив и на 31 август с Берое. Головата разлика на кърджалии е 8:6. Те вече приключиха участието си в Лигата на конференциите, тъй като отпаднаха в плейофите от полския Ракув и вече могат да се фокусират изцяло върху първенството.Миналият сезон Спартак спечели вкъщи, а в Кърджали направи 2:2.