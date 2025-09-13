ЗАРЕЖДАНЕ...
Спартак ще пробва да се отлепи от дъното срещу Арда
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Facebook: FC Spartak Varna
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините са един от двата отбора без победа заедно с ЦСКА. Те са на предпоследната 15-а позиция с 4 точки. На 30 август Спартак отстъпи с 1:2 срещу Локомотив Пловдив у дома. Головата разлика на отбора е 5:9. При положителен развой, варненци ще изпреварят противника си в таблицата. Преди дни клубът обяви привличането на Георг Стояновски, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно.
Арда е 10-и, имащ 6 точки. Те дойдоха от 5:0 над Ботев в Пловдив и 3 равенства срещу Локомотив София, Пловдив и на 31 август с Берое. Головата разлика на кърджалии е 8:6. Те вече приключиха участието си в Лигата на конференциите, тъй като отпаднаха в плейофите от полския Ракув и вече могат да се фокусират изцяло върху първенството.
Миналият сезон Спартак спечели вкъщи, а в Кърджали направи 2:2.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.