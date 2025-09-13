Сподели Сподели
Мъжкият ни национален отбор спечели първия си двубой от Световното първенство във Филипините. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини надиграха Германия с 3:0 гейма (40:38, 25:23, 25:20) в Пасай от група "G".

Над всички от "лъвовете" бе Александър Николов с 27 точки. За Маншафта 40-годишният Гьорг Гроцер постигна 11 точки.

На игрището за "трикольорите" бяха: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов и Илия Петков. Либеро бе Дамян Колев.

България ще премери сили на 15 септември със Словения отново в 12:30 наше време, а два дни по-късно противник ще е Чили от 08:30 часа.