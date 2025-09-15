ЗАРЕЖДАНЕ...
"Кралят" Самед Агдеве триумфира с титлата в SENSHI 28 Grand Prix
Бойното събитието на годината SENSHI 28 Grand Prix, което се проведе снощи на плажната арена във Варна, предложи истински гладиаторски сблъсъци до последната секунда. Пред близо 1000 души публика и още десетки хиляди пред екраните, след 3 изтощителни квалификационни кръга и 6 зрелищни нокаута, беше излъчен първият SENSHI Grand Prix шампион в тежка категория над 95 кг. Неговото име е Самед Агдеве, известен като "Кралят“.
Само на 21 години, Агдеве се отличи като най-младият претендент за първия SENSHI Grand Prix шампионски пояс. Той стигна до финала след като отстрани Али Бадауи от Ливан и на полуфиналите победи с брутален нокаут германеца Херардо Ати.
Големият финал за вечерта беше между Самед Агдеве и Рис Брюденел. Двамата се раздадоха докрай, но "Кралят“ демонстрира воля и сила, с които заслужено завоюва трофея. Агдеве грабна и престижната индивидуална награда "Нокаут на вечерта“, с което затвърди статута си на нова звезда на световната бойна сцена и записа името си в историята на международната бойна галавечер SENSHI. Събитието се излъчваше на живо в България и цял свят, а битките бързо получиха международен отзвук в редица национални и чуждестранни медии. Това беше първият път, в който България става домакин на Grand Prix турнир по бойни спортове в тежка категория.
Достойно представяне направиха и българите, които играха в две от общо трите супер битки на SENSHI 28. Усилията им обаче не бяха увенчани с успех.
Финални резултати от битките SENSHI 28 Grand Prix:
Битка №1 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
- Рис Брюденел (Англия) победи Франческо Джая (Албания) с нокаут във втори рунд.
Битка №2 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
- Бруно Чавес (Бразилия) победи Томас Бриджуотър (Нидерландия) след разделено съдийско решение.
Битка №3 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
- Самед Агдеве (Турция) победи Али Бадауи (Ливан) с нокаут в първия рунд.
Битка №4 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой
- Херардо Ати (Германия) победи Хамза Оураху (Мароко) с нокаут във втория рунд.
Битка №5 – SENSHI Grand Prix резервен двубой
- Декстър Суис (Нидерландия) победи Мариус Мунтеану (Румъния) с нокаут в първия рунд.
SENSHI Grand Prix Полуфинали:
- Рис Брюденел (Англия) победи Бруно Чавес (Бразилия) с единодушно съдийско решение.
- Самед Агдеве (Турция) победи Херардо Ати (Германия) с нокаут в третия рунд.
SENSHI Grand Prix ФИНАЛ:
- Самед Агдеве (Турция) преодоля Рис Брюденел (Великобритания) с победа с единодушно съдийско решение.
Супер битките на SENSHI 28
Правилник KWU FULL CONTACT, категория - 75 кг
- Петрос Натан де Фрейтас (Бразилия) победи Константин Стойков с 2:0 съдийски гласа.
Правилник KWU FULL CONTACT, категория -70 кг
- Мариан Лапушнеану (Румъния) победи Максон Виние (Франция) с единодушно съдийско решение.
Правилник KWU OPEN, категория -95 кг
- Мигел Порто (Бразилия) победи Валери Атанасов (България) с нокаут в първия рунд.
Специалните награди на галавечерта отидоха при трима впечатляващи бойци.
Безапелационният крал на ринга – Самед Агдеве взе заслужено наградата "Нокаут на вечерта“, а представянето на Максон Виние, качил се на ринга само с един ден предизвестие, му донесе приза за смело сърце - "Боен дух“. Наградата за "Най-добра техника“ взе Томас Бриджуотър, който показа нидерландската си класа и отлични бойни умения на арената.
SENSHI 28 Grand Prix ще остане в историята като едно от най-оспорваните и зрелищни издания на веригата – нощ на нокаути, непоклатим дух и първият Grand Prix шампион на веригата, който на едва 21 години покори върха.
Феновете на бойните спортове вече могат да проследят избрани моменти и ексклузивно съдържание от галавечерта в официалните социални мрежи на SENSHI. Следващата професионала бойна главечер е насрочена за 6 декември във Варна, когато бойците от висшата лига на SENSHI отново ще излязат на ринга за нова доза зрелищни битки.
