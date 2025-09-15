Най-младият боец в турнира – Самед Агдеве покори върха в тежкия Grand Prix на SENSHI 28, а публиката се наслади на 6 нокаута.Бойното събитието на годината SENSHI 28 Grand Prix, което се проведе снощи на плажната арена във Варна, предложи истински гладиаторски сблъсъци до последната секунда. Пред близо 1000 души публика и още десетки хиляди пред екраните, след 3 изтощителни квалификационни кръга и 6 зрелищни нокаута, беше излъчен първият SENSHI Grand Prix шампион в тежка категория над 95 кг. Неговото име е Самед Агдеве, известен като "Кралят“.Само на 21 години, Агдеве се отличи като най-младият претендент за първия SENSHI Grand Prix шампионски пояс. Той стигна до финала след като отстрани Али Бадауи от Ливан и на полуфиналите победи с брутален нокаут германеца Херардо Ати.Големият финал за вечерта беше между Самед Агдеве и Рис Брюденел. Двамата се раздадоха докрай, но "Кралят“ демонстрира воля и сила, с които заслужено завоюва трофея. Агдеве грабна и престижната индивидуална награда "Нокаут на вечерта“, с което затвърди статута си на нова звезда на световната бойна сцена и записа името си в историята на международната бойна галавечер SENSHI. Събитието се излъчваше на живо в България и цял свят, а битките бързо получиха международен отзвук в редица национални и чуждестранни медии. Това беше първият път, в който България става домакин на Grand Prix турнир по бойни спортове в тежка категория.Достойно представяне направиха и българите, които играха в две от общо трите супер битки на SENSHI 28. Усилията им обаче не бяха увенчани с успех.Битка №1 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой- Рис Брюденел (Англия) победи Франческо Джая (Албания) с нокаут във втори рунд.Битка №2 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой- Бруно Чавес (Бразилия) победи Томас Бриджуотър (Нидерландия) след разделено съдийско решение.Битка №3 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой- Самед Агдеве (Турция) победи Али Бадауи (Ливан) с нокаут в първия рунд.Битка №4 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой- Херардо Ати (Германия) победи Хамза Оураху (Мароко) с нокаут във втория рунд.Битка №5 – SENSHI Grand Prix резервен двубой- Декстър Суис (Нидерландия) победи Мариус Мунтеану (Румъния) с нокаут в първия рунд.- Рис Брюденел (Англия) победи Бруно Чавес (Бразилия) с единодушно съдийско решение.- Самед Агдеве (Турция) победи Херардо Ати (Германия) с нокаут в третия рунд.SENSHI Grand Prix ФИНАЛ:- Самед Агдеве (Турция) преодоля Рис Брюденел (Великобритания) с победа с единодушно съдийско решение.Супер битките на SENSHI 28Правилник KWU FULL CONTACT, категория - 75 кг- Петрос Натан де Фрейтас (Бразилия) победи Константин Стойков с 2:0 съдийски гласа.Правилник KWU FULL CONTACT, категория -70 кг- Мариан Лапушнеану (Румъния) победи Максон Виние (Франция) с единодушно съдийско решение.Правилник KWU OPEN, категория -95 кг- Мигел Порто (Бразилия) победи Валери Атанасов (България) с нокаут в първия рунд.Специалните награди на галавечерта отидоха при трима впечатляващи бойци.Безапелационният крал на ринга – Самед Агдеве взе заслужено наградата "Нокаут на вечерта“, а представянето на Максон Виние, качил се на ринга само с един ден предизвестие, му донесе приза за смело сърце - "Боен дух“. Наградата за "Най-добра техника“ взе Томас Бриджуотър, който показа нидерландската си класа и отлични бойни умения на арената.SENSHI 28 Grand Prix ще остане в историята като едно от най-оспорваните и зрелищни издания на веригата – нощ на нокаути, непоклатим дух и първият Grand Prix шампион на веригата, който на едва 21 години покори върха.Феновете на бойните спортове вече могат да проследят избрани моменти и ексклузивно съдържание от галавечерта в официалните социални мрежи на SENSHI. Следващата професионала бойна главечер е насрочена за 6 декември във Варна, когато бойците от висшата лига на SENSHI отново ще излязат на ринга за нова доза зрелищни битки.