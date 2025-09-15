Възпитаничките на Александра Зафирова, Красимира Радева и Светослава Ганчева, триумфираха в дебютното издание на волейболния турнир за прекадетки (родени 2011- 2012 г) за купа "Съединение – 2025“, в който се включиха четири тима от морската столица.Надпреварата бе организирана от ВК "Бултекс-2013“ с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна и се проведе при отлична организация и голям интерес в залата на Първа езикова гимназия във Варна.Домакините на проявата спечелиха и трите си срещи с по 2:0 гейма и заслужено вдигнаха купата за първото място и се окичиха със златните медали. След тях се наредиха отборите на ВК "Академик“, ВК "Торо волей“ и ВК "Варна ДКС“.Организаторите на турнира освен тениски с цвета на националния флаг за всички участници, бяха осигурили купи, медали, грамоти и няколко индивидуални награди.Нора Боева, Андреа Иванова и Ивет Петрова от победителките, бяха определени съответно: за MVP, най-добър разпределител и най-добро либеро. Александра Иванова от ВК "Академик“ бе избрана за най-добър нападател, а Елица Славчева от ВК "Торо волей“ е №1 при изпълнителите на начален удар.