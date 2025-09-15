ЗАРЕЖДАНЕ...
Бултекс-2013 спечели първия волейболен турнир за Купа "Съединение - 2025"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Надпреварата бе организирана от ВК "Бултекс-2013“ с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна и се проведе при отлична организация и голям интерес в залата на Първа езикова гимназия във Варна.
Домакините на проявата спечелиха и трите си срещи с по 2:0 гейма и заслужено вдигнаха купата за първото място и се окичиха със златните медали. След тях се наредиха отборите на ВК "Академик“, ВК "Торо волей“ и ВК "Варна ДКС“.
Организаторите на турнира освен тениски с цвета на националния флаг за всички участници, бяха осигурили купи, медали, грамоти и няколко индивидуални награди.
Нора Боева, Андреа Иванова и Ивет Петрова от победителките, бяха определени съответно: за MVP, най-добър разпределител и най-добро либеро. Александра Иванова от ВК "Академик“ бе избрана за най-добър нападател, а Елица Славчева от ВК "Торо волей“ е №1 при изпълнителите на начален удар.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.