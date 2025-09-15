ЗАРЕЖДАНЕ...
Чудесно! България е на осминафинал на Световното по волейбол
Най-полезен за "лъвовете" бе Александър Николов с 25 точки (1 блок, 2 аса), докато Аспарух Аспарухов добави 17 точки (2 блока, 2 аса). Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се поздрави с 13 успешни блока и 11 аса.
България заема първо място във временното класиране с 2 победи и 5 точки, като по този начин си осигурихме участие във фазата на елиминациите.
В последния ни мач от групата се изправяме срещу Чили, като южноамериканците нямат шанс за класиране на осминафинал.
