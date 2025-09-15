Българският шампион във Формула 3 Никола Цолов беше специалният гост на третото издание на изложението за образование, технологии и иновации "Техностарт – Варна", което се проведе днес на входа на Морската градина. Надеждата ни във високите скорости си направи стотици селфита с почитатели от всички възрасти и раздаде стотици автографи.За мен е чест да съм тук и да съм част от това събитие, радвам се да видя толкова много млади хора, които са амбициозни и постигат мечтите си на такава възраст, сподели за феновете си Цолов. След големия успех на легендарната писта "Монца" в Италия той не е спирал подготовката си, в която има и много работа извън пистата.След три години във Формула 3 и много успешен сезон със сигурност целта е преминаване във Формула 2. Надявам се догодина това да се случи, каза още Цолов. За него успехът, популярността и подкрепата на феновете, която днес отново му показаха, са силен мотиватор. Надявам се моят успех да отвори по-ясен път за следващите, които искат за продължат моите крачки, каза още шампионът.Никола Цолов се срещна и с изпълняващия функциите кмет на Варна Павел Попов, който също се запозна с участниците в изложението. Сред акцентите в програмата беше състезанието "Pit Stop Challenge", в което екипи от по трима души трябваше за най-кратко време да монтират предна броня на образователния STEM електрически картинг EduKartGo, разработен от Kinetik Automotive. Най-добрите в надпреварата бяха отличени лично от Никола Цолов.Посетителите не изложението имат възможност да участват в различни демонстрации и работилници за деца, младежи и възрастни. Сред тях са автомобилни симулатори от ново поколение, програмиране и роботика за начинаещи и напреднали, демонстрации на изкуствен интелект и компютърно зрение, математически игри и обучения по киберсигурност, Smart Traffic Control в реално време. На място беше разположен противопожарен автомобил за демонстрации на школата по пожароприложен спорт "Млад огнеборец", както и мобилен пункт за кръводаряване.