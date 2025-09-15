ЗАРЕЖДАНЕ...
Никола Цолов от Варна: Целта е преминаване във Формула 2
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
За мен е чест да съм тук и да съм част от това събитие, радвам се да видя толкова много млади хора, които са амбициозни и постигат мечтите си на такава възраст, сподели за феновете си Цолов. След големия успех на легендарната писта "Монца" в Италия той не е спирал подготовката си, в която има и много работа извън пистата.
След три години във Формула 3 и много успешен сезон със сигурност целта е преминаване във Формула 2. Надявам се догодина това да се случи, каза още Цолов. За него успехът, популярността и подкрепата на феновете, която днес отново му показаха, са силен мотиватор. Надявам се моят успех да отвори по-ясен път за следващите, които искат за продължат моите крачки, каза още шампионът.
Никола Цолов се срещна и с изпълняващия функциите кмет на Варна Павел Попов, който също се запозна с участниците в изложението. Сред акцентите в програмата беше състезанието "Pit Stop Challenge", в което екипи от по трима души трябваше за най-кратко време да монтират предна броня на образователния STEM електрически картинг EduKartGo, разработен от Kinetik Automotive. Най-добрите в надпреварата бяха отличени лично от Никола Цолов.
Посетителите не изложението имат възможност да участват в различни демонстрации и работилници за деца, младежи и възрастни. Сред тях са автомобилни симулатори от ново поколение, програмиране и роботика за начинаещи и напреднали, демонстрации на изкуствен интелект и компютърно зрение, математически игри и обучения по киберсигурност, Smart Traffic Control в реално време. На място беше разположен противопожарен автомобил за демонстрации на школата по пожароприложен спорт "Млад огнеборец", както и мобилен пункт за кръводаряване.
Още от категорията
/
Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си! Предстои ключов момент за развитието на българския ММА
14.09
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.