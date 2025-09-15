Един от фаворитите на Световното първенство по волейбол за мъже като Япония отпадна още преди изиграването на всички срещи от груповата фаза."Самураите", които до скоро не излизаха от "Топ 6" на големите турнири, загубиха катастрофално днес с 0:3 (20:25, 23:25, 22:25) гейма от Канада.Така след шокиращото поражение в първия си двубой на Шампионата във Филипините от Турция със същия резултат, азиатците със сигурност няма да продължат към осминафиналите.В днешния сблъсък най-много за победителите от Канада отбеляза- 14, а капитанътдобави 13.За Япония звездатафинишира с 11 пункта.В класирането преди последните срещи от този поток Турция и Канада са недостижими с по 6 точки от по 2 победи, а Либия и Япония са на дъното и без шанс за продължаване независимо как ще завърши срещата между тях.