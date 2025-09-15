ЗАРЕЖДАНЕ...
Сензационно отпадане на Световното по волейбол за мъже!
"Самураите", които до скоро не излизаха от "Топ 6" на големите турнири, загубиха катастрофално днес с 0:3 (20:25, 23:25, 22:25) гейма от Канада.
Така след шокиращото поражение в първия си двубой на Шампионата във Филипините от Турция със същия резултат, азиатците със сигурност няма да продължат към осминафиналите.
В днешния сблъсък най-много за победителите от Канада отбеляза Шарън Върнан-Еванс - 14, а капитанът Николас Хоуг добави 13.
За Япония звездата Ран Такахаши финишира с 11 пункта.
В класирането преди последните срещи от този поток Турция и Канада са недостижими с по 6 точки от по 2 победи, а Либия и Япония са на дъното и без шанс за продължаване независимо как ще завърши срещата между тях.
