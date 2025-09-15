Мъжкият ни национален отбор по волейбол си гарантира място на осминафиналите на провеждащото се във Филипините Световно първенство. Селекцията напобеди по-рано днес Словения с 3:2 гейма и нова победа срещу отпадналия тим на Чили в третия мач от група "Е" ще ни гарантира и първото място в групата.Въпреки че са се изиграли точно половината мачове от груповата фаза на Мондиала, родните състезатели са окупирали върховете на индивидуалните класации.Посрещачът, който на това първенство играе като диагонал, е водещ реализатор на Мондиала с 54 точки. Втори зад него е Мичиел Ахи от Нидерландия с 38 точки, докато Топ 3 допълва канадецът Шарон Върнън-Евънс с 36 точки. Алекс Николов е лидер и при точките от атака с 48 точки (останалите му 6 точки са 3 от блок и 3 от ас). Втори зад него е Ахмед Ихбари от Либия с 31 точки от нападение, а трети е словенецът Тончек Стърн с 29.Още по-солидно е представянето ни при блокировачите, къдетоса единствените състезатели на Световното с по 7 успешни блока. На трето място зад тях е Финиън МакКарти от Канада с 1 по-малко.Единствената категория, в която няма родно присъствие в Топ 3, са асовете.