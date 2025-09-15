ЗАРЕЖДАНЕ...
Българска доминация в индивидуалните класации на Световното
© en.volleyballworld.com
Въпреки че са се изиграли точно половината мачове от груповата фаза на Мондиала, родните състезатели са окупирали върховете на индивидуалните класации.
Посрещачът Александър Николов, който на това първенство играе като диагонал, е водещ реализатор на Мондиала с 54 точки. Втори зад него е Мичиел Ахи от Нидерландия с 38 точки, докато Топ 3 допълва канадецът Шарон Върнън-Евънс с 36 точки. Алекс Николов е лидер и при точките от атака с 48 точки (останалите му 6 точки са 3 от блок и 3 от ас). Втори зад него е Ахмед Ихбари от Либия с 31 точки от нападение, а трети е словенецът Тончек Стърн с 29.
Още по-солидно е представянето ни при блокировачите, където Алекс Грозданов и Илия Петков са единствените състезатели на Световното с по 7 успешни блока. На трето място зад тях е Финиън МакКарти от Канада с 1 по-малко.
Единствената категория, в която няма родно присъствие в Топ 3, са асовете.
Имахме мачбол, но отново не успяхме! България ще се бори в София за оставане в Лига на нациите
19.06
19.06
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
