Черно море води с 1:0 на Добруджа след първите 45 минути на двубоя им от 8-ми кръг на Първа лига. Новакът в елита остана с човек по-малко в 38', когато Антон Иванов бе изгонен с директен червен картон. "Моряците" откриха резултата в края на първата част благодарение на Селсо Сидни след асистенция на капитана Васил Панайотов.