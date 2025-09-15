води с 1:0 наслед първите 45 минути на двубоя им от 8-ми кръг на Първа лига. Новакът в елита остана с човек по-малко в 38', когатобе изгонен с директен червен картон. "Моряците" откриха резултата в края на първата част благодарение наслед асистенция на капитана