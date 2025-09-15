ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте всички резултати и голмайстори от осми кръг в Първа лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFC Cherno more
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:0
голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 44, 2:0 Асен Чандъров 90+3 дузпа
ЦСКА 1948 (Сф) - Славия 3:1
голмайстори: 1:0 Елиас Франко 16, 1:1 Кристиян Стоянов 32, 2:1 Елиас Франко 64, 3:1 Атанас Илиев 77
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 1:1
голмайстори: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+4
Локомотив (София) - Левски 1:2
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 41, 1:1 Диего Рапосо 57, 1:2 Марин Петков 90+6
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 3:0
голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5
ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1
голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84,
2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85
Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1
голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.