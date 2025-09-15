Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Резултати от 8-и кръг в Първа лига за сезон 2025/26: 

Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:0

голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 44, 2:0 Асен Чандъров 90+3 дузпа

ЦСКА 1948 (Сф) - Славия 3:1  

голмайстори: 1:0 Елиас Франко 16, 1:1 Кристиян Стоянов 32, 2:1 Елиас Франко 64, 3:1 Атанас Илиев 77

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 1:1 

голмайстори: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+4

Локомотив (София) - Левски 1:2 

голмайстори: 0:1 Евертон Бала 41, 1:1 Диего Рапосо 57, 1:2 Марин Петков 90+6

Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 3:0 

голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5

ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1 

голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84,

2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8

Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0 

голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85

Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1 

голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72