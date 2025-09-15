Сподели Сподели
Черно море победи с 2:0 Добруджа в последна среща от 8-и кръг на Първа лига. 

Мачът се игра на стадион "Спартак" в морската ни столица Варна. 

Първият гол за "моряците" отбеляза португалецът Селсо Сидни в 44-ата минута след асистенция на Васил Панайотов

Крайното 2:0 оформи резервата Асен Чандъров в добавеното време след точно изпълнена дузпа.

Гостите доиграха мача с човек по-малко след като 20-годишният нападател Антон Иванов получи директен червен картон в 38-ата минута. 

След успеха Черно море събра 15 точки и се изкачи на 5-о място във временното класиране. 

Добруджа са 13-и с 6 точки. За тя това бе 4-а поредна загуба в първенството.