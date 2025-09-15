Черно море победи с 2:0 Добруджа в последна среща от 8-и кръг на Първа лига.Мачът се игра на стадион "Спартак" в морската ни столица Варна.Първият гол за "моряците" отбеляза португалецътв 44-ата минута след асистенция наКрайното 2:0 оформи резерватав добавеното време след точно изпълнена дузпа.Гостите доиграха мача с човек по-малко след като 20-годишният нападателполучи директен червен картон в 38-ата минута.След успеха Черно море събра 15 точки и се изкачи на 5-о място във временното класиране.Добруджа са 13-и с 6 точки. За тя това бе 4-а поредна загуба в първенството.