Черно море надлъга 10 от Добруджа в Първа лига
Мачът се игра на стадион "Спартак" в морската ни столица Варна.
Първият гол за "моряците" отбеляза португалецът Селсо Сидни в 44-ата минута след асистенция на Васил Панайотов.
Крайното 2:0 оформи резервата Асен Чандъров в добавеното време след точно изпълнена дузпа.
Гостите доиграха мача с човек по-малко след като 20-годишният нападател Антон Иванов получи директен червен картон в 38-ата минута.
След успеха Черно море събра 15 точки и се изкачи на 5-о място във временното класиране.
Добруджа са 13-и с 6 точки. За тя това бе 4-а поредна загуба в първенството.
