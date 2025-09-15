ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето го класирането в Първа лига след 8-и кръг
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1. Левски 7 6 1 0 15:3 19 точки
2. Лудогорец 7 5 2 0 14:3 17
3. ЦСКА 1948 8 5 1 2 12:8 16
4. Локомотив (Пловдив) 8 4 4 0 9:5 16
5. Черно море 8 4 3 1 13:5 15
6. Монтана 8 3 2 3 6:11 11
7. Локомотив (София) 8 2 4 2 7:5 10
8. Ботев (Враца) 8 2 4 2 6:6 10
9. Берое 7 2 3 2 9:11 9
10. ЦСКА 7 1 4 2 7:7 7
11. Спартак (Варна) 8 1 4 3 8:9 7
12. Арда (Кърджали) 7 1 3 3 8:9 6
13. Добруджа 8 2 0 6 6:12 6
14. Септември (София) 8 2 0 6 8:18 6
15. Славия 8 1 2 5 9:16 5
16. Ботев (Пловдив) 7 1 1 5 5:13 4
