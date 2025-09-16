Илиан Илиев, треньор на Черно море, беше много доволен след победата над Добруджа и края на серията от два мача без успех за първенство.
"Първо, след тези два мача, в които ни вкараха в продълженията, имаше напрежение при нас. Добруджа играха доста затворено. Аз съм доволен, особено от първото. Имахме търпение. При такава защита, ако прибързваме, могат да ни създават. Искахме второто полувреме да вкараме втори гол. Не успяха да влязат някои ситуации. Вкара се неспокойствие в отбора, поздравления за усилията! Беше много важно да вземем тези три точки“.
" Добре че имахме хубави моменти. Очакваме следващия мач с Арда, трябва да се възстановим“.
"За мен трябва да се подобрят много неща, най-вече контролът над топката. Полагаме много усилия в дефанзивен план. Когато бързо предаваме топката, улесняваме противника, а и отново трябва да бягаме, за да си я върнем“, анализира треньорът на Черно море.
"Да, естествено, че има повече време за подготовка. Дали ще е по-леко – няма по-леко в живота и спорта в частност. Няма драми, продължаваме. Като отсъствах, Веско се справяше прекрасно в тези 10 дни, не виждам разлика“, сподели той.
"Добре премислено беше. Казах си всичко в онова интервю пред БНТ, пожелавам успех и малко късмет на следващия човек, както и малко помощ от хората отвън“, заяви Илиев относно напускането си от поста на национален селекционер на България.
