Тинко Банабаков: Евгени Донев ми е като баща! Revolution Boxing срещу "Левски"? Уникална идея!
Банабаков сподели подробности и за YouTube канала "Ляв прав", който създадоха с дългогодишния му приятел Светослав Христов.
"Това е нашият начин да върнем към бокса. Да запознаем аудиторията с основите на спорта ни, които сме изучавали още в началото на своя път и постепенно да направим преход към по-сложните и интересни неща“, обясни Банабаков.
"Евгени Донев? Той ми е като баща! Мога спокойно да кажа, че поради трудните периоди, които сме имали в семейството ни през годините, бате Гена се е явявал точно като бащина фигура за мен. Считам го за свой приятел. Той е добър човек, който никога не е отказал помощ на никого - без значение дали говорим за бокса или за нещата извън него“, признава Тинко Банабаков.
"С Revolution Boxing се разбрахме много бързо. Беше ясно за мен, че хората в тази промоция знаят за какво говорят, още при началните ни разговори. Да, след присъединяването си към тях предприех някои рискове и по-сложни срещи, но това е начинът да се изгради един боксьор - убеден е боксьорът. - Revolution Boxing Promotion срещу Боксов клуб "Левски"? Отлична идея! Това е шоуто, което феновете ще очакват и ще гледат с интерес! Най-добрите срещу най-добрите във всяка една от категориите. Уникална идея!".
Гледайте целия ни разговор и обърнете внимание, ако вече не сте го направили, на канала "Ляв прав" - без значение дали сте професионалист в бокса, любител или просто обикновен човек, който иска да научи всичко за този спорт!
Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си! Предстои ключов момент за развитието на българския ММА
14.09
Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги! Сбогуването с ринга беше непоносимо
03.09
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
26.08
