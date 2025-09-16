Младата ни надежда Калоян Шиков триумфира в шестото издание на международния тенис турнир за юноши и девойки до 18 г - “Varna cup" J60 от веригата ITF . Домакин на проявата бе ТК "Супер спорт“, който организира надпреварата съвместно с Община Варна.В събитието, което продължи цяла седмица се включиха състезатели от 15 държави. Директор на турнира бе Кристин Грозданов, а супервайзър Весела Камбурова – международна категория.В спора за титлата при юношите поставеният под №6 в схемата Калоян Шиков показа характер и направи обрат срещу румънецът Стефан Петре след 3;6, 6:3 и 6:2. Шиков триумфира и на двойки в тандем с Александър Толев и така продължи победната си серия от три поредни успеха от веригата ITF за юноши.Във финала при девойките водачката в схемата Юлия Мария Букулей от Румъния разгроми с 6:3, 6:0 молдовката Лиа Белибова, а трета остана Андрея Глушкова. Букулей дублира успеха си и на двойки, като финалистка тук бе Никол Нунева.Победителите бяха поздравени и наградени със специални купи от Кристиан Димитров – директор на Дирекция "Спорт“.