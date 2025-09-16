ЗАРЕЖДАНЕ...
Калоян Шиков триумфира в шестото издание на "Varna cup"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В събитието, което продължи цяла седмица се включиха състезатели от 15 държави. Директор на турнира бе Кристин Грозданов, а супервайзър Весела Камбурова – международна категория.
В спора за титлата при юношите поставеният под №6 в схемата Калоян Шиков показа характер и направи обрат срещу румънецът Стефан Петре след 3;6, 6:3 и 6:2. Шиков триумфира и на двойки в тандем с Александър Толев и така продължи победната си серия от три поредни успеха от веригата ITF за юноши.
Във финала при девойките водачката в схемата Юлия Мария Букулей от Румъния разгроми с 6:3, 6:0 молдовката Лиа Белибова, а трета остана Андрея Глушкова. Букулей дублира успеха си и на двойки, като финалистка тук бе Никол Нунева.
Победителите бяха поздравени и наградени със специални купи от Кристиан Димитров – директор на Дирекция "Спорт“.
Още от категорията
/
Тинко Банабаков: Евгени Донев ми е като баща! Revolution Boxing срещу "Левски"? Уникална идея!
08:49
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.