Започват курсовете за начално обучение по ледени спортове за деца
Записването се извършва на касата на Ледената пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Таксата за участие в курса по е 10 лв., а самите тренировки са безплатни.
Началните дати на курса и клубовете, участващи в програмата, са както следва:
- "Клуб по ледени спортове – Одесос" - от 29.09.2025 г.
Понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.
- "Клуб по ледени спортове – Варна" - от 30.09.2025 г.
Вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.
- "Спортен клуб по хокей на лед Варна" - от 01.10.2025 г.
Сряда и петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.
- "Спортен клуб по хокей на лед Варна-Скейтс " - от 04.10.2025 г.
Събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.
