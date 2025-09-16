Записването за курса по "Начално обучение по кънки на лед" за деца от 4 до 8 години и курса по "Начално обучение по хокей на лед" за деца над 5 години започва на 23.09.2025 г. (вторник), съобщават от общинското предприятие "Спорт-Варна".Записването се извършва на касата на Ледената пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Таксата за участие в курса по е 10 лв., а самите тренировки са безплатни.Понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.Вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.- "Спортен клуб по хокей на лед Варна" - от 01.10.2025 г.Сряда и петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.Събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.