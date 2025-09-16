ПФК Добруджа привлече 25-годишния португалец, обявиха от клуба.Кариерата му преминава през всички формации на Спортинг Лисабон, като става шампион на Португалия през сезон 2020/21. След това играе за Визела и Варзим, а през 2024 г. преминава в полския Ягелония, с който печели Суперкупата на Полша.Томаш е представляван от престижната агенция Gestifute, собственост на един от най-влиятелните мениджъри в световния футбол –"Добре дошъл в Добруджа, Томаш", написаха от елитния роден клуб.