Бленджини: Трябва да останем фокусирани
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
"Може да изглежда лесно, но този тип мачове е различен и труден. Трудно е да се играе и аз съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение още в началото. След два спечелени гейма останахме концентрирани и в третия. Сервирахме много добре, отлични бяхме във всеки елемент. Не си мислете, че това е лесен двубой и резултатът не бива да ви заблуждава. Не знам наистина какви изводи да си направя. Имаме някои идеи, но главната бе да мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой можем да страдаме и ще страдаме. Всеки може да мисли каквото си иска, но знам, че трябва да останем фокусирани и да правим това, което трябва", сподели италианецът.
