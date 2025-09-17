Селекционерът на мъжкия ни национален отбор по волейбол -говори след третия пореден успех на "лъвовете" на Световното първенство във Филипините. България завърши на първо място в своята група с три победи от три мача, надвивайки последователно Германия, Словения и днес Чили."Може да изглежда лесно, но този тип мачове е различен и труден. Трудно е да се играе и аз съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение още в началото. След два спечелени гейма останахме концентрирани и в третия. Сервирахме много добре, отлични бяхме във всеки елемент. Не си мислете, че това е лесен двубой и резултатът не бива да ви заблуждава. Не знам наистина какви изводи да си направя. Имаме някои идеи, но главната бе да мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой можем да страдаме и ще страдаме. Всеки може да мисли каквото си иска, но знам, че трябва да останем фокусирани и да правим това, което трябва", сподели италианецът.