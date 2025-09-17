ЗАРЕЖДАНЕ...
Известни са потенциалните съперници на България за Световна група за Купа "Дейвис"
Нашите момчета спечелиха срещу Финландия с 3:2 победи през уикенда и се изкачиха с две места до рекордното 34-о място в обновената ранглиста за Купа "Дейвис". Така за първи път в историята България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на Световно първенство.
Потенциалните съперници на България за мача на 6/7 или 7/8 февруари 2026 г. са отборите на Австралия (№2 в ранглистата), Нидерландия (№4), САЩ (№5), Канада (№7), Великобритания (№13), Хърватия (№14) и Сърбия (№15). Също така сред потенциалните противници на България ще бъдат шест от осемте финалиста в тазгодишното издание турнира. Финалите ще се проведат през ноември от 18 до 23 ноември в Болоня (Италия). Във финалите ще вземат участие отборите на Италия (№1), Германия (№3), Франция (№6), Аржентина (№8), Чехия (№8), Испания (№10), Белгия (№11) и Австрия (№12).
Кои шест отбора от финалите ще бъдат евентуални съперници на България ще стане ясно след изиграването на полуфиналите на 22 ноември. Жребият пък ще бъде изтеглен в деня на финалната среща на 23 ноември.
България ще бъде домакин, ако се падне срещу отборите на Италия и Сърбия, Белгия и Франция и ще гостува срещу Великобритания, Германия, Австрия, Испания.
Жребият ще определи домакина, ако България се падне срещу тимовете на Канада, САЩ и Австралия, Нидерландия, Хърватия, Аржентина и Чехия, съобщават от родната федерация.
