Над 100 участници от 4 държави се включиха в първото издание на Международния турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие "Златният изстрел“, който се проведе в МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица.Проявата бе открита от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев и почетния председател на клуба домакин СК "Стрелба“ – Наско Рафаилов, които връчиха плакети за заслуги на ръководителите на делегациите на Румъния, Молдова, Северна Македония и България.След 3-дневна оспорвана надпревара в няколко дисциплини, достойно се представиха състезателите на домакините с главен треньор Нина Дякова, които завоюваха общо 27 медала, от които 3 златни, 11 сребърни и 13 бронзови.Шампиони станаха Християна Андреева при момичетата до 14 г на 40 изстрела пистолет, Божидара Георгиева на дует до 21 г и Борис Тузлуков на 60 изстрела пистолет.Втори в своите дисциплини останаха Мая Стоянова/Антон Атанасов на дует до 18 г, Моника Панайотова при девойките до 16 г, Виктория Дякова – девойки до 18 г, Антон Атанасов при юношите до 18 г, Петър Мавродиев – юноши до 21 г на 60 изстрела, Божидара Георгиева при девойките до 21 г, Борис Димитров при юношите до 21 г, Ярослав Пархоменко на пушка при юношите до 18 г и Христо Ненов на 60 изстрела при мъжете.С бронзовите отличия се окичиха Моника Панайотова/Борис Димитров на дует до 16 г – пистолет, Виктория Дякова/Любомир Иванов и Християна Андреева/Делян Добрев при дуетите до 18 г, Любослава Василева/Петър Мавродиев на дует до 21 г, Божидара Георгиева – девойки до 16 г, Александър Стойков и Антон Атанасов – юноши до 21 г и Борис Тузлуков и Симеон Янев при мъжете.