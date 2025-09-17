ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Варна отпусна над половин милион лева безвъзмездна помощ на Спартак
Ето какво сподели след заседанието членът на УС на Спартак Варна - Алекс Илиев:
"Гласувахме сумата, която е необходима за плащане към НАП. Общинският съвет даде съгласие тези средства да бъдат отпуснати на нашия клуб. Това е първа крачка за спасяването на Спартак. Тази сума е задължението към НАП и именно това е основният проблем. Разбира се, не можем да изключим всички останали, на които дължим. Ние сме под условен мониторинг и ако не плащаме, може да ни бъде отнет лицензът. Другото голямо задължение е към футболистите – също лицензионно изискване. Там сумата е около 1 млн. лева. Ще разчитаме на нови споразумения с играчите. През януари и февруари очакваме постъпления от ТВ права, УЕФА, както и отварянето на трансферния прозорец. Тогава ще се надяваме и на изходящи трансфери, ако дотогава не се е появил човек, готов да помогне на Спартак“, допълни той.
Илиев обяви, че ще бъде подписано споразумение с Общината, според което клубът ще предоставя базата си и рекламни площи върху нея по време на телевизионните излъчвания на мачовете.
Той коментира и договорката с Фратрия:
"С решението за Фратрия спестяваме около 10 хил. лева месечно. Те поддържат стадиона, а в същото време играят домакинските си мачове на нашия стадион. Това не означава, че са се настанили на стадиона и го управляват. Те играят футбол, а в замяна поемат поддръжката. Това ни спестява разходи за технически директор, а имаме и договорка за обновяване на тревната настилка. Поддръжката не е малък разход“, завърши Алекс Илиев.
