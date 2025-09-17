Общинският съвет на Варна реши да отпусне 550 000 лева безвъзмездна помощ наПо време на заседанието стана ясно, чее оттеглил искането си за финансова подкрепа от общината, но "моряците" си запазват правото да кандидатстват по-късно за определена сума свързана с реновирането на базата на детско-юношеската школа.Ето какво сподели след заседанието членът на УС на Спартак Варна -"Гласувахме сумата, която е необходима за плащане към НАП. Общинският съвет даде съгласие тези средства да бъдат отпуснати на нашия клуб. Това е първа крачка за спасяването на Спартак. Тази сума е задължението към НАП и именно това е основният проблем. Разбира се, не можем да изключим всички останали, на които дължим. Ние сме под условен мониторинг и ако не плащаме, може да ни бъде отнет лицензът. Другото голямо задължение е към футболистите – също лицензионно изискване. Там сумата е около 1 млн. лева. Ще разчитаме на нови споразумения с играчите. През януари и февруари очакваме постъпления от ТВ права, УЕФА, както и отварянето на трансферния прозорец. Тогава ще се надяваме и на изходящи трансфери, ако дотогава не се е появил човек, готов да помогне на Спартак“, допълни той.Илиев обяви, че ще бъде подписано споразумение с Общината, според което клубът ще предоставя базата си и рекламни площи върху нея по време на телевизионните излъчвания на мачовете.Той коментира и договорката с Фратрия:"С решението за Фратрия спестяваме около 10 хил. лева месечно. Те поддържат стадиона, а в същото време играят домакинските си мачове на нашия стадион. Това не означава, че са се настанили на стадиона и го управляват. Те играят футбол, а в замяна поемат поддръжката. Това ни спестява разходи за технически директор, а имаме и договорка за обновяване на тревната настилка. Поддръжката не е малък разход“, завърши Алекс Илиев.