ще играе срещуна осминафинал на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините. Българите завършиха на първо място в група "Е" с 3 победи и 8 точки, докато иберииците останаха втори в група "Д" с 2 победи (над Колумбия и Куба) и 5 точки.Опонентът ни стана ясен, след като САЩ победи Куба с 3:1 гейма и изпрати кубинците у дома.Двубоят срещу Португалия е насрочен за 22 септември, понеделник.