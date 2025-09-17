ЗАРЕЖДАНЕ...
Световният вицешампион по бокс Рами Киуан: Ако продължа да се развивам така ще стана световен и олимпийски първенец
Талантът ни сподели, че ако се развива така, както до момента, ще стигне до световния и олимпийски връх със сигурност.
"Ако се развивам със скоростта, с която се развивам до момента вярвам, че ще стана световен и олимпийски шампион", сподели Киуан, след което добави, че при титла от Игрите в Лос Анджелис през 2028-а година ще помисли за професионална кариера.
Припомняме, че боксьорът ни взе купа "Странджа" през 2023-а година, а през миналата взе европейската титла от Шампионата на Стария континент в Белград, стигна до Игрите в Париж, а там зае престижното пето място.
В следващите дни очаквайте още новини със световния вицешампион и следете за цялото интервю в аудио и видео файл.
