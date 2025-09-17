, световен вицешампион по бокс за мъже в категория до 75 кг от Мондиала в Ливърпул, провел се преди дни, в интервю за "Фокус".Здравей, благодаря за поканата.Да, разбира се. Все пак слязох от ринга преди 3-4 дни. Все още съм емоционален, не съм толкова рационално настроен и логически настроен.Да. Въпреки че това е най-големият успех до момента в кариерата ми – "до момента“ е ключова дума, – смятам, че съм леко скептичен. Исках да стана световен шампион и вярвах, че мога, но може би не е бил моментът.Може би беше нужно време да се поработи с някой нов треньор като Жоел Арате. Смятам, че той е главната причина в момента българският бокс отново да е на високо ниво. Все пак сме шести в мъжкото класиране на световното – това е голям успех за България, малка държава като нашата да е пред държави като Куба, като Азербайджан и още много други. Да, смятам, че Жоел Арате е причината това да се случва.Познаваме се, да. Нямахме възможността да се чуем лично. Прочетох това, което беше казал в медиите. Благодаря му за съвета и за куража. И също така съжалявам, че не успях да стана световен шампион, но сигурен съм, че ще успея следващия път.Всичко е в работата, която вършим в националния отбор. Имам ясна представа за това, което искам да постигна в играта си, във физическите си качества, и работим целеустремено точно в посоката, която търсим.Да, аз бях уверен в себе си, когато излизах на ринга. Играх и дадох най-доброто от себе си. Може би тактически не напаснахме достатъчно играта. Те се бяха подготвили за нещо различно, ние също се бяхме подготвили. Изненадахме се един друг. И така, може би следващия път с по-различна тактика ще успеем да го победим.Дотогава не се знае. 75 кг не е олимпийска категория, така че не се знае. То може да отида на 80 кг. Аз планирам да сваля на 70 кг засега. Ще видим какво ще се случи.В националния отбор имаме психолог. Отделно от това, аз лично работех преди това световно с ментален треньор. Двете неща се различават малко. Докато единият се грижи за това да се чувстваме добре по време на тренировка и се обръща към проблемите, ако имаме, ако нямаме – също, грижи се да се чувстваме добре. Докато менталният треньор прави тази фина настройка в продължение на целия процес. Чуваме се около три пъти в седмицата, всеки ден понякога. Повтаряме едно и също, понякога ми е досадно, но виждам, че има полза от цялото нещо.Да, определено.Смятам, че съм доста по-силен в момента. Чисто като манталитет и като физика. Успях да надградя физическата си форма от олимпиадата, както и да оправя малко грешки, тактически и ментални, които имах, като започването по-бавно в срещите. Мисля, че сега бях рязък от началото до края.Съвсем възможно е. България често е жертва на лобита и на политическа сила, по-голяма от нашата. Мога да посоча срещата на Хавиер (Ибаниес) като нещо такова, срещата на Радо (Росенов) – също. За мен Радо спечели трети рунд, който отсъдиха за бразилеца. Просто Бразилия имат по-силно лоби и имат повече политическа сила в бокса засега. Надявам се това нещо да се промени в бъдеще. Но да, една равна среща между България и Узбекистан винаги би отишла в полза на Узбекистан.Не ми влиза в работата да кажа.Аз мога да търся грешката само в себе си. Просто да го победя достатъчно убедително, че дори лобито да не може да натежи.Да, това е един от проблемите – че освен, че имат лоби, са наистина много добри. И са добри, защото имат изключително голяма вътрешна конкуренция в държавата. Ако при нас имаме 7-8 боксьора, които се представят на световно ниво, и ние вътре в България нямаме кой да ни диша във врата, докато те имат по 6-7 човека в категорията, всеки във всеки момент може да измести другия и това ги мотивира, кара ги всеки ден да се раздават на тренировка, защото всеки момент могат да бъдат изгонени от националния отбор.Започнах да тренирам кикбокс на 13-годишна възраст. Имах голямото желание да тренирам боен спорт, някой контактен с удари, не толкова борба, тези неща не ме влечаха толкова – исках да удрям. Идеята ми първоначално беше кикбокс. Едвам накарах майка ми да ме запише, но с достатъчно мрънкане успях. Записа ме при първия ми треньор Стефан Михайлов, който първоначално ме тренираше за кикбокс, после ме тренираше и в бокса. Тренирах около 2 години чисто любителски, не съм се състезавал, ходих по 2 пъти в седмицата може би, просто за удоволствие. Докато не се появи вторият ми треньор, Мохамед Насри, който беше в същата зала и предложи на Стефан да заведе няколко момчета на бокс. Като аз много исках да се състезавам, дори дали ще е кикбокс, дали ще е бокс, тогава не ме интересуваше, исках просто да се пробвам да се сравня с други хора извън залата. Отидох на това състезание и се класирах на 3-то място на Републиканското за юноши, в Пазарджик мисля, че беше. И оттам се мотивирах – хареса ми бокса, хареса ми тръпката на ринга и реших, че ще тренирам бокс. Започнах вече да тренирам и с двамата треньори и оттам вече другото е история.Не, нито боксьори, нито спортисти.Баща ми е роден в Сирия. Неговите родители са палестинци, избягали от нещата, които се случват там. Няма да влизам в детайли. Те са избягали в Сирия, той е роден в Сирия. На 18 години решава, че ще дойде в България да учи, бил е студент тук. Запознава се с майка ми в София, влюбват се, и така…Да, тя е българка.Може да, защо да не го кажем? Имаме няколко примера.Основното ми оръжие на ринга е това, че съм изключително неудобен, като започнем с това, че съм обратен гард. Това затруднява доста хора. Също така, начинът ми на боксиране е доста нестандартен. Винаги, когато покажеш нещо, което човекът не вижда в тренировъчния си процес или го вижда по-рядко, му е по-трудно да се справи с него. Така че колкото по си нестандартен, толкова по-трудно е някой да се справи с теб.Вярвам, че да. Вярвам, че ще успея. Ако се развивам със скоростта, с която се развивам в момента и продължа да се развивам дотогава така, със сигурност ще стана световен и олимпийски шампион.Да, това е основната ми цел.Смятам, че след олимпийска титла може би ще бъда задоволен от представянето си в аматьорския бокс. Тогава вече може да потърся някакво развитие в професионалния, но ще мога да затворя спокойно страницата в аматьорския бокс. Но да, това е манталитет, който мисля, че ме води напред в бокса. За мен само най-доброто е достатъчно добро за мен.Много ми се иска да продължа да развивам спорта. Бих се захванал с това да развия бокс в родния си град Костинброд. Много ми се иска да направя клуб и да направя така нещата, че момчетата и момчетата да тренират бокс, да се състезават, да се изкарват боксьори от клубовете, които да може националният отбор да взима, за да може да създадем тази вътрешна конкуренция, която имат по-силните страни от нас.Аз смятам, че съветът, който бих дал, е по-скоро за родителите и за хората, които ги възпитават и учат преди това, понеже човекът на 18 години, който вече е извършил нещо подобно, може би е изпуснат и моят съвет няма да му послужи по никакъв начин. Та, проблемът е основно в семейството, може би в училище, в компаниите, в които се забъркват децата. Може би родителски контрол е нужен. И аз не знам точно какво трябва да се случи, за да се подобрят нещата.Не. Между другото откакто съм боксьор, по-установен боксьор, не ми се е налагало. Смятам, че почти всеки случай на уличен бой е резултат и вината и на двамата, и на двете страни. Винаги има как да го избегнеш, дори когато ти се налети на бой без никакви приказки, пак може да избегнеш физическата саморазправа.Да. Не виждам смисъл да посягам на улицата при положение, че за някаква малка случка мога да си счупя ръката и да не участвам на Световното – нещо, което не бих си простил никога.Каня всички родители да запишат децата си на спорт, дори на боен спорт мисля, че е най-подходящо точно за такива агресивни деца. Аз, като едно такова, смятам, че много ми е помогнало в това да съм спокоен, да притъпя агресията ми по някакъв начин, да излея тази негативна енергия, която децата, които израстват малко или много насъбират от ежедневието. Така че боксът, бойните спортове, дори какъвто и да е спорт, винаги помага.Пожелавам на слушателите и зрителите на "Фокус“ да са живи и здрави, да продължават да подкрепят българския спорт, да подкрепят българския бокс. Това е. Благодаря ви.