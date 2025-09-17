ЗАРЕЖДАНЕ...
Астра Рейсинг със силно присъствие на рали Дряново
Фокус
"Изключително съм доволна, че 4 от екипажите в нашия клуб ще вземат участие в първия старт за сезона в България. Това са: Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20 Rally 2, Кирил Тодоров и Георги Аврамов с Opel Corsa Rally4, Любен Каменов и Валентин Будинов с Peugeot 208 Rally4 и Петър Йорданов и Любка Йорданова с Renault Clio Rally Rally5.
Радвам се, че има рестарт на рали шампионата в България и се надявам да видя и много публика по отсечките. Организаторът е направил графика по начин, по който може да се гледат всички 6 отсечки. Призовавам феновете да стоят на безопасни места и да следват инструкциите на маршалите."
Пълна информация за ралито може да се види на официалния сайт ТУК.
