Боксьорът Рами Киуан пред Фокус: Не толерирам физическата саморазправа извън ринга
Звездата ни бе категоричен, че не използва уменията си в бокса извън ринга.
"Откакто съм установен боксьор не ми се е налагало да използвам уменията си на ринга извън него.
Смятам, че почти всеки случай на уличен бой е резултат от вината и на двете страни. Винаги има как да го избегнеш, дори когато ти налети някой на бой можеш да избегнеш физическата саморазправа", сподели шампионът.
"Не я толерирам и не виждам смисъл да посягам на улицата при положение, че за някаква малка случка мога да си счупя ръката и да не участвам на Световното", продължи Киуан.
Агресията в училищата също е от големите проблеми на нашето общество. Много деца показват физическа саморазправа, демонстрират надмощие над по-слаби или избиват комплекси. Световният вицешампион коментира какъв съвет би им дал и как може спортът да помогне за решаването на този проблем?
"Каня всички родители да запишат децата си на спорт, дори на боен спорт мисля, че е най-подходящо точно за такива агресивни деца. Аз, като едно такова, смятам, че много ми е помогнало в това да съм спокоен, да притъпя агресията ми по някакъв начин, да излея тази негативна енергия, която децата, които израстват малко или много насъбират от ежедневието. Така че боксът, бойните спортове, дори какъвто и да е спорт, винаги помага".
Очаквайте още новини със световния вицешампион Рами Киуан и следете за цялото интервю в аудио и видео файл.
Световният вицешампион по бокс Рами Киуан: Ако продължа да се развивам така ще стана световен и олимпийски първенец
17:30
Тинко Банабаков: Евгени Донев ми е като баща! Revolution Boxing срещу "Левски"? Уникална идея!
16.09
Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си! Предстои ключов момент за развитието на българския ММА
14.09
Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги! Сбогуването с ринга беше непоносимо
03.09
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
26.08
Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол
20:35
