Юлияна Янева е световна вицешампионка по борба!
27-годишната Янева печели първо отличие от световно първенство за жени! В своята кариера до момента тя бе достигала до европейската титла през 2023-а година. Тя има и още сребро и два бронза, но от континентални първенства.
Това е първо отличие за родните национали, които имат две загуби във финали за 3-5 място чрез Ахмед Магамаев и Биляна Дудова.
