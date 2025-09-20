ЗАРЕЖДАНЕ...
Новакът Добруджа търси край на кошмарна серия с домакинство на Локомотив София
Мачът започва в 17:00 часа на стадион "Дружба" в Добрич.
Домакините се намират на незавидната 14-а позиция с 6 точки като са в кошмарна серия от 4 поредни поражения. Столичани са 8-и с 10 пункта, но също изпитват трудности да запишат успех в последните си 4 срещи (2 равенства и 2 загуби).
В директните двубои Локомотив е в серия от 4 поредни успеха. За последно двата тима играха един срещу друг през сезон 2020/21 във Втора лига. Тогава Добруджа пада с 0:3 на свой терен, а "столичните железничари" печелят домакинството си с 2:1 през март 2021-а година.
