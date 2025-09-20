Българската звезда в кеча, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, ще атакува интерконтиненталната титла на най-голямата организация за кеч в света.В момента тя е притежание на сина на легендарнияДвамата се захапаха на последното шоу "Monday Night Raw" на веригата.В него Миро отиде да поздрави носителя на интерконтиненталната титла и тази на всички Мексико в тежка категория.Мистерио обаче не му подаде ръка и Миро му заяви:"Аз ще бъдa следващият интерконтинентален шампион".Миро се превърна в претендент номер 1 след като победи друг мексикански кечист - Пента.Българинът никога не е бил интерконтинентален първенец на организацията. Той е бивш трикратен американски шампион.