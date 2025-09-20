Сподели Сподели
Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, ще атакува интерконтиненталната титла на най-голямата организация за кеч в света. 

В момента тя е притежание на сина на легендарния Рей Мистерио - Доминик Мистерио

Двамата се захапаха на последното шоу "Monday Night Raw" на веригата. 

В него Миро отиде да поздрави носителя на интерконтиненталната титла и тази на всички Мексико в тежка категория. 

Мистерио обаче не му подаде ръка и Миро му заяви: 

"Аз ще бъдa следващият интерконтинентален шампион"

Миро се превърна в претендент номер 1 след като победи друг мексикански кечист - Пента. 

Българинът никога не е бил интерконтинентален първенец на организацията. Той е бивш трикратен американски шампион.