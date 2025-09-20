ЗАРЕЖДАНЕ...
Кечистът Русев влиза в битка за голяма титла в WWE срещу сина на Рей Мистерио
В момента тя е притежание на сина на легендарния Рей Мистерио - Доминик Мистерио.
Двамата се захапаха на последното шоу "Monday Night Raw" на веригата.
В него Миро отиде да поздрави носителя на интерконтиненталната титла и тази на всички Мексико в тежка категория.
Мистерио обаче не му подаде ръка и Миро му заяви:
"Аз ще бъдa следващият интерконтинентален шампион".
Миро се превърна в претендент номер 1 след като победи друг мексикански кечист - Пента.
Българинът никога не е бил интерконтинентален първенец на организацията. Той е бивш трикратен американски шампион.
