ЗАРЕЖДАНЕ...
Интригуващ първи ден на Рали Дряново
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Със силно каране Александър Томов и Недялко Сивов (Renault Clio Rally3, RC3) завършиха деня като безапелационни лидери в генералното подреждане. Те изковаха преднината си още в първия етап, когато поведоха с 12 секунди пред основните си съперници, а във второто минаване затвърдиха позицията си и приключиха деня с аванс от над 20 секунди.
Втори в генералното класиране се наредиха Антон Титов и Александър Спиров (Hyundai i20N Rally2, RC2). Дуото повиши темпото във второто минаване и освен че се закрепи в челото, оглави и клас RC2, където конкуренцията е особено силна.
Третата позиция заеха Кирил Тодоров и Георги Аврамов (Opel Corsa Rally4, RC4) (на снимката), които демонстрираха постоянство и стабилност. Те оглавиха и клас RC4, където зад тях дебнат опитните Любен Каменов и Валентин Будинов (Peugeot 208 Rally4, RC4). Каменов и Будинов започнаха деня с второ време, но след завъртане загубиха ценни секунди и затвориха челната петица, оставайки втори в своя клас.
Между тях четвърти са Никола Мишев и Ангел Башкехайов (Skoda Fabia Rally2 Evo, RC2). Въпреки проблеми с двигателя на своя автомобил, те устояха на напрежението и запазиха втората позиция в клас RC2.
Челната петица след първия ден от рали "Дряново" показва, че Томов и Сивов имат комфортна преднина, но битката за подиума в генералното подреждане и в отделните класове остава напълно отворена.
Още от категорията
/
Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол
17.09
Световният вицешампион по бокс Рами Киуан: Ако продължа да се развивам така ще стана световен и олимпийски първенец
17.09
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.