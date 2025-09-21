ЗАРЕЖДАНЕ...
Арсенал търси втори пореден разгром над Манчестър Сити
Срещата започва в 18:30 часа българско време на стадион "Емирейтс" в Лондон.
"Артилеристите" се намират на 3-о място в класирането с актив от 9 точки и при успех днес ще излязат втори.
"Гражданите" не започнаха по добър начин новата кампания като след 4 кръга са с едва 6 точки.
Двата тима за последно се срещнаха през февруари в Лондон като тогава Арсенал спечели с гръмкото 5:1.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в дербито Арсенал. Коефициентът за успех на домакините е 1.90, докато този за Манчестър Сити е 3.80. Равенството е оценено също на 3.80.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.91, докато евентуална победа на "гражданите" е със ставка 3.85. Равенството е оценено на 3.95.
