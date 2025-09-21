ЗАРЕЖДАНЕ...
На едва 47 години почина легендарен мениджър на Ливърпул
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© liverpoolfc.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Беърд изведе Ливърпул до две поредни титли в Световната Суперлига през 2013 и 2014 г.
Той се завърна за втори период в клуба през 2021 г., но беше уволнен през февруари тази година.
В изявление Ливърпул отдаде почит на "изключително отдаден и успешен мениджър“. Те добавиха: "Той беше и човек с истинска почтеност и топлина, който винаги ще бъде запомнен с искрена обич от всички, с които е работил в клуба. Почивай в мир, Мат.“
След преназначаването си през 2021 г., Беърд поведе "червените“ до промоция обратно в Световната Суперлига и им помогна да завършат на седмо място при завръщането си в елита. Беърд също така ръководеше Ливърпул по време на първата им кампания в Шампионската лига.
Брат му Марк отдаде почит на "най-невероятния, грижовен човек, който беше обичан от всеки, който имаше удоволствието да се запознае с него“. "Ще те обичаме завинаги, Мат Мат“, написа той в публикация в социалните мрежи. Футболната асоциация нарече Беърд "ключова фигура“ в женския футбол, добавяйки, че "мислите ѝ са със семейството и приятелите му през този труден момент“. WSL публикува почит в X, казвайки: "Всички в WSL Football изразяват най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и близките на Мат Беърд след новината за смъртта му. "Мат изигра ключова роля в развитието на женския футбол и ще липсва на всички, свързани с играта.“ Беърд беше назначен за мениджър на Бърнли през юни, но подаде оставка само след два месеца начело. Той имаше предишни периоди в Милуол, Лионес, Челси, Уест Хям и отбора от Националната женска футболна лига Бостън Брейкърс, както и междинен период начело на Бристол Сити.
Още по темата
/
18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда с над 200 милиона, а фаворитът за Златна топка не е сред тях
20.08
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.