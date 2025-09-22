"Астра Рейсинг" не остави шансове на своите конкуренти в отборното класиране на Рали Дряново 2025.Състезателите на клуба показаха отлични резултати.Победа в генералното класиране заи първо място в клас RC2.Трето място в генералното класиране и първи в клас RC4 заШести в генералното класиране и първи в клас RC5 заМениджърът на отборазаяви, че е повече от доволна от всички в отбора, и че това е силна заявка за отборното класиране за годината!"Благодаря за силното представяне на всички в отбора! Въпреки проблемите, с които се срещнаха всички наши екипажи, те показаха постоянство и натискаха до последно. Ето, че резултатът е показателен“, каза още трикратната европейска рали шампионка при жените