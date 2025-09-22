Българският кечист, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), записа нова победа на ринга.Звездата ни в развлекателния спорт надделя надна събитието "WWE Main Event", провело се тези дни в Спрингфилд, Масачузец, САЩ.Срещата продължи 6 минути и 43 секунди игрово време. Пловдивчанинът я приключи с хватката си за предаване "The Accolade".На феновете на спорта направи впечатление, че зрителите в залата започват все повече да харесват играта на българския атлет и да скандират неговото име.След завръщането си в Световната федерация по кеч Миро имаше няколко срещи, в които не получи подобаваща реакция и се заговори, че това може да доведе до слизането му от ринга на големи събития.Тези слухове обаче явно не са реалност, защото той е главен претендент за интерконтинанеталната титла, която е притежание на сина на легендатаДвамата дори се "захапаха" сповестно на едно от събитията на WWE!