Черно море спечели гостуването си на Арда Кърджали с 1:0 в мач от 9-и кръг на Първа лига. Двубоят се проведе в Стара Загора, а символичните домакини останаха с човек по-малко още в 19' заради директен червен картон на Дейвид Акинтола.

Единственото попадение в двубоя отбеляза Николай Златев в 28' след асистенция на Селсо Сидни. В 39' кърджалийци уцелиха греда, а през второто полувреме дебют за Арда направи Ивелин Попов.

Играчите на Илиан Илиев заемат 4-то място във временното класиране с 18 точки, докато момчетата на Александър Тунчев са 11-и с 9 точки.